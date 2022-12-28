الإطار يطالب حكومته بالتصدي للمخططات الأمريكية ضد العراق

الإطار يطالب حكومته بالتصدي للمخططات الأمريكية ضد العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الإطار التنسيقي ،الأربعاء، الحكومة بالتصدي للإرادات الدولية ووضع العراق على سكة الصواب، فيما أكد ان أمريكا والاتحاد الأوروبي مارسوا ضغوط عديدة لرفع أسعار الدولار.وقال الإطار في بيان، إن “الحكومة العراقية مطالبة بالتصدي والوقوف بوجه الإرادة الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على البلد”، لافتا الى أن “العراق بدأ يخطو خطوات جادة برئاسة وزراء كفوءة”.وأضاف، أن “الإرادة الدولية لاسيما البنك الفيدرالي الأمريكي والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لها شأن باقتصاد العراق مارست ضغوط عديدة لرفع أسعار صرف الدولار”.وأوضح ، ان “رئيس الوزراء محمد السوداني بدأ بمشاركة الشعب العراقي في كل الفعاليات التي تقدم خدمة لهم، ويعمل من اجل أن يضع العراق على سكة الصواب”، لافتا الى أنه” ليس من المعقول من قبل رئيس الوزراء او مجلس النواب العمل على رفع سعر صرف الدولار وتردي العملة المحلية”.

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