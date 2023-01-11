الإطار يطالب حكومته بنقل الاحتياط المالي العراقي من أمريكا إلى دول أخرى

الإطار يطالب حكومته بنقل الاحتياط المالي العراقي من أمريكا إلى دول أخرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الاربعاء، الى تحرك عاجل حيال احتياطات العراق المالية في أمريكا.وقال عودة في حديث صحفي، إن “واشنطن تتحكم بطرق مختلفة في احتياطات العراق المالية وهي من تضغط حاليا على أسواق العملة وكانت سبب مباشر في ارتفاع سعر صرف الدولار الى ما فوق 160 الف دينار لكل مئة دولار”.وأضاف، أن “الوقت حان لتحرك عاجل حيال احتياطات العراق المالية في أمريكا من خلال ضمان نقلها الى بنوك دول أخرى تكون أكثر أمانا وتمنع أي تدخلات في السياسة المالية للبلاد”، لافتا الى ان “بقاء الاحتياطات في واشنطن تحمل في طياتها 3 نقاط ضعف ابرزها امكانية الاستحواذ عليها وهذا امر وارد بالاضافة الى خلق إشكاليات في السيولة وهذا ما يحصل الان بالاضافة الى انها تمثل اداة تسلب الاستقلالية الاقتصادي للبلاد وتعطي لواشنطن المزيد من اوراق التي تدعم أجندتها في بغداد”.واشار الى ان “وضع الاقتصاد في أمريكا حرج ودخولها في فترة كساد قاس أمر وارد في اي لحظة ما يجعل تلك الاحتياطات في مرمى النيران ما يستدعي مواقف عاجلة تؤمن تلك الاحتياطات وتمنع اي مساس بها تحت اي ذريعة”.ويملك العراق احتياطات مالية كبيرة في بنوك امريكية منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى سندات خزينة تقدر بالمليارات من الدولار على أساس الاستثمار .

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