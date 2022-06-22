الإطار يعترف..العامري مرفوض شعبيا وإقليمياً ودولياً لرئاسة الحكومة المقبلة

الإطار يعترف..العامري مرفوض شعبيا وإقليمياً ودولياً لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الولائية، اليوم الأربعاء، على أنباء ترشيح رئيس تحالف “فتح” زعيم ميليشيا منظمة “بدر” هادي العامري لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.وقال القيادي في الاطار فاضل موات،في حديث صحفي، إن “الأنباء التي تحدثت عن العامري لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، غير دقيقة ولا صحة لها لكون العامري مرفوض شعبيا وإقليميا ودوليا ، والإطار لغاية الآن لم يدخل في قضية بحث الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.وأضاف أن “الهدف من نشر معلومات عن ترشيح العامري لهذا المنصب خلال المرحلة المقبلة من قبل احد قيادات تحالف السيادة أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن) من اجل المحاولة بالحصول على حقيبة الدفاع ومن باب التملق، وكان “أبو مازن” قد أعلن في تغريدة نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء، ترشيح هادي العامري لرئاسة الوزراء، واصفا الترشيح بأنه “خيار صحيح”.

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