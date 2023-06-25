الإطار يعلن دعمه لإجراءات السوداني في خدمة مشروع ” المقاومة”!!

الإطار يعلن دعمه لإجراءات السوداني في خدمة مشروع ” المقاومة”!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق – عقد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، اجتماعه بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أعلن دعمه للإجراءات الحكومية بتنفيذ المشاريع.وقالت الأمانة العامة للإطار التنسيقي، في بيان ، إن “الإطار التنسيقي عقد، في مكتب هادي العامري، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد “.وأضافت، أنه “في مستهلِ الاجتماع، عرض  رئيس مجلس الوزراء، استعدادات الحكومة لتنفيذ الموازنة وواقع الكهرباء، وتقييم أدائها للفترة الماضية”.و أعلن المجتمعون بحسب البيان، دعمهم لـ”القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة  مشروع المقاومة .

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