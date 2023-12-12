الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان

الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، سردي المحياوي، الثلاثاء، عزم قوى الاطار التنسيقي عقد اجتماعا لدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب قبل جلسة يوم غد الأربعاء.وقال المحياوي في تصريح صحفي، إن “الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا قبل جلسة يوم غد الأربعاء، للتوافق على دعم النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان”، لافتا الى ان “القوى السنية قلصت عدد المرشحين الى ثلاث شخصيات”.وأضاف، ان “جلسة الغد ستشهد نصابا قانونيا مكتملا وذلك لحرص جميع القوى السياسية لسد شاغر كرسي رئاسة البرلمان”.وأشار المحياوي الى، ان “قوى الاطار التنسيقي حريصة كل الحرص على ان يشغل منصب رئيس البرلمان بأسرع وقت، شرط توفر شخصية تمتلك الخبرة والمقبولية من قبل جميع القوى السياسية “. وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت يوم غد الأربعاء الساعة الثانية بعد الظهر, موعدا لعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. 

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