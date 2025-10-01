الإطار يعلن عن سعادته بتقليص القوات الأمريكية في العراق

الإطار يعلن عن سعادته بتقليص القوات الأمريكية في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الإيرانية الحاكمة في العراق، اليوم الأربعاء، على إعلان البنتاغون بتقليص التواجد العسكري في العراق والانتقال إلى الشراكة الاستراتيجية.وقال عضو الاطار عدي الخدران، في حديث صحفي: “اننا نرحب إعلان البنتاغون تخفيض التواجد العسكري في العراق والانتقال إلى مرحلة شراكة استراتيجية، فهذه خطوة مهمة تصب في مصلحة العراق وسيادته”.وعدّ هذا القرار بأنه “يمثل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، من علاقة عسكرية ميدانية إلى علاقة شراكة تقوم على التعاون الاستراتيجي في المجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرات العراق ويحفظ سيادته الوطنية”.كما اضاف الخدران ان “الإطار التنسيقي طالما أكد أن وجود القوات الأجنبية في العراق يجب أن يكون محكوماً بقرارات الدولة العراقية وبما ينسجم مع الدستور والإرادة الوطنية، واليوم نشهد خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، والمرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قدرات القوات العراقية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي بما يخدم أمن البلاد واستقرارها”.واختتم عضو الإطار التنسيقي تصريحه بالقول، إن “المصالح المشتركة بين بغداد وواشنطن يتعين أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل، بعيداً عن أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وبما يضمن استقلال القرار الوطني وحماية مكتسبات الشعب العراقي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *