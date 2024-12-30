الإطار ينفي تأجيل الانتخابات القادمة

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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
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