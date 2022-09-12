الإطار ينفي تبديل مرشحه السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة

الإطار ينفي تبديل مرشحه السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي في الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الاثنين، حقيقة وجود نية لقوى الإطار لسحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء خلال الأيام المقبلة.وقال القيادي في الإطار، النائب محمد الصيهود في حديث صحفي، “لا صحة للانباء التي تحدثت عن تغيير مرشح الاطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بأي مرشح اخر، والاطار متسمك بهذا الترشيح ولا ينوي تغييره”.وبين ان “مثل هكذا شائعات تهدف الى التشويش وخلط الأوراق، لكن الحقيقة ان محمد شياع السوداني هو مرشح الاطار التنسيقي الوحيد لرئاسة الوزراء ولا نية لسحب هذا الترشيح، كما يحاول البعض بث هكذا شائعات”.

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