الإطار ينفي وجود “انسداد في مسالكه” لحسم رئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الاثنين، وجود أي انسداد سياسي في ملف التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال عبد الهادي في حديث  صحفي، إن “اجتماعات قوى الإطار التنسيقي مستمرة، وهناك مرونة عالية بين أقطابه في التعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بترشيح شخصية توافقية لرئاسة الحكومة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الحديث عن وجود انسداد سياسي غير دقيق”.وأضاف أن “الاجتماعات لا تركز على ملف التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة فحسب، بل تمتد إلى مناقشة البرنامج الحكومي وطبيعة المشاركة بين قوى الإطار وبقية القوى السياسية، فضلاً عن بحث ملفات أخرى تتعلق بالأمن والاقتصاد والمال والعلاقات الخارجية”.وأوضح عبد الهادي أن “جميع القراءات تشير بما لا يقبل الشك إلى أن قوى الإطار ستقدم مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة فور انتخاب رئيس الجمهورية وفق السياقات الدستورية”، مبيناً أن “مجلس النواب سيعقد أولى جلساته نهاية الشهر الجاري، ما يفرض على القوى السنية حسم منصب رئاسة مجلس النواب عبر تقديم مرشح للتصويت عليه داخل المجلس

