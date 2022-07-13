الإطار يهدد الكاظمي بالمحاسبة في حال حضوره مؤتمر الرياض

الإطار يهدد الكاظمي بالمحاسبة في حال حضوره مؤتمر الرياض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الإطار رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الأربعاء، من حضوره مؤتمر الرياض التطبيعي.وقال النائب عن الإطار محمد كريم في تصريح  صحفي: ان “مؤتمر الرياض المزمع عقده في العاصمة السعودية له وجهان الأول شكلي والثاني خفي يدعو الى التطبيع مع الكيان الصهيوني وان اشتراك العراق بالمؤتمر يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني “.وأضاف ان “علاقات العراق مع دول الجوار والعالم بشكل عام يجب ان تكون متوازنة وضمن حدود وضوابط لذلك فان حضور الكاظمي لمؤتمر الرياض يشكل خرقا لتلك الضوابط خاصة وان البرلمان العراقي اقرّ في وقت سابق قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.وحذر رئيس حكومة تصريف الاعمال المشاركة بالمؤتمر “لكون أيامه معدودة وبعكسه سوف يعرضه للمسائلة القانونية وشموله بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” .وأشار كريم الى ان “خمسون نائبا وقعوا على طلب منع مشاركة العراق بمؤتمر الرياض وتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب” . 

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