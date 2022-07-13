الإطار يهدد الكاظمي بالمحاسبة في حال حضوره مؤتمر الرياض

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الموارد المائية تطالب تركيا بإطلاق حصة العراق المائية كاملة
صالح:التخمة المحتملة في سوق النفط قد تسبب ضرراً سعرياً للاقتصاد العراقي
(3)مليارات دولار صادرات إيران للعراق خلال (3) أشهر فقط مقابل قطعها للمياه
المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين من صلاحيات الحكومة الجديدة
الأمم المتحدة تشجع استراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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