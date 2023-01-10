الإطار:4 محافظين في طريقهم للإقالة بعد محافظ الديوانية

الإطار:4 محافظين في طريقهم للإقالة بعد محافظ الديوانية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الثلاثاء، إن قرار سحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان كان متوقع منذ شهر، مشيراً الى أن 4 محافظين سيتم سحب يدهم خلال الايام القادمة.وأكد جدعان في حديث صحفي، أن “قرار سحب يد محافظ الديوانية متوقع منذ شهر من الان بسبب الكثير من الاسباب ابرزها وجود لجان تحقيقية بحقه بسبب مخالفات عدة”، مبيناً أن “من 3-4 محافظين سيجري سحب يدهم خلال الاسابيع القادمة لذات الاسباب وفق المعلومات”.وأكد  جدعان أن “خارطة تغير المحافظين بدأت وستطال من عليه مؤشرات ضعف وعدم كفاءة وتجاوزات وخروقات ادارية ومالية”، لافتاً الى أن “تغير المحافظين ضرورة من اجل إسناد برنامج حكومة السوداني بسبب أن بعضهم بات جزء من مشكلة في محافظاتهم وهناك دعوات لاعفائهم منذ اشهر طويلة”.وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان على خلفية وجود صفقات فساد اداري ومالي بحقه.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أنه “أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة”، وفقا للبيان المقتضب .

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