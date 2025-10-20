الإطار:(80) موقعا عسكرياً لتركيا في شمال العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الاثنين، أن خارطة الانتشار العسكري التركي داخل الأراضي العراقية شهدت توسعاً لافتاً، إذ ارتفع عدد المواقع إلى نحو 80 موقعاً مع دخول تشرين الأول الجاري، محذراً من خطورة استمرار هذا الوجود غير الشرعي.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “الوجود العسكري التركي في العراق غير قانوني وغير مشروع، ولا توجد أي مبررات له، خصوصاً بعد توقيع أنقرة اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني قبل أشهر، ما يجعل كل ذرائعها السابقة بلا معنى”.وأضاف أن “رغم الهدوء الذي تشهده جبال ومنحدرات المحافظات الشمالية منذ أشهر، إلا أن عدد المواقع العسكرية التركية ارتفع إلى 80 موقعاً، وسط مؤشرات على تعزيز بعض تلك القواعد عبر انفتاح ميداني جديد”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول نوايا أنقرة”.

