الإعلام الأمريكي:بايدن سيوقع 12 أمراً تنفيذياً في يوم تنصيبه

الإعلام الأمريكي:بايدن سيوقع 12 أمراً تنفيذياً في يوم تنصيبه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وسائل إعلام أميركية، الاحد، عن وجود اوامر تنفيذية بانتظار ان يوقعها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في يوم تنصيبه، الأربعاء المقبل.وقالت صحيفة الواشنطن بوست، أن “12 أمرا تنفيذيا ستوقع مباشرة عقب حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ تتطلب الأزمات التي تعيشها البلاد تحركا عاجلا، وفق رؤية الرئيس الجديد الذي يدخل البيت الأبيض في أجواء صعبة”.واضافت انه “ينتظر أن يوقع بايدن على أمر تنفيذي يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، على عكس توجه سلفه، وهي الخطوة التي وعد بها مرارا خلال حملاته الانتخابية”.كما سيوقع الرئيس الجديد على “إلغاء قرار حظر دخول مواطني عشرات الدول الأراضي الأميركية، الذي وقعه سلفه ترامب والذي أثار جدلا واسعا”.ومن القرارات المهمة التي ستتخذ أيضا إصدار تعليمات بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بالإضافة إلى أوامر أخرى تهدف للتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأميركي. 

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