الإعلام الأمني:إنطلاق عملية تفتيش لمنطقة تل البتار جنوبي سامراء

الإعلام الأمني:إنطلاق عملية تفتيش لمنطقة تل البتار جنوبي سامراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت خلية الاعلام الامني،  الاربعاء، أنطلاق عملية تفتيش و تمشيط لمنطقة تل البتار جنوبي سامراء لتأمين المنطقة.وذكر بيان لخلية الاعلام، أن “قيادة عمليات سامراء من خلال لواء المغاوير وفوج طوارئ ١٣ التابع لشرطة صلاح الدين شرعت بالاشتراك قوات اللواء ٤١ في الحشد الشعبي، بعملية تفتيش وتمشيط لمنطقة تل البتار جنوبي سامراء التابعة لناحية يثرب”.وأضاف أن “العملية الامنية تضمنت تفتيش جميع المبازل والاحراش والبساتين والمستنقعات حرصا وادامة للزخم العملياتي وتأمين المنطقة وقاطنيها”.

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