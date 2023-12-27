الإعلام الأمني:العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الانبار

الإعلام الأمني:العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الانبار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، بالعثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الانبار الكبرى غربي البلاد، إثر انفجار “عبوة ناسفة قديمة” من مخلفات تنظيم “داعش”، في حين شددت على ضرورة استحصال سمة الدخول الى الاراضي العراقية والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين.وجاء في بيان للخلية،  “اثر فقدان الاتصال بالمواطنين الخليجيين السعودي انور الظفيري والكويتي فيصل المطيري اللذان دخلا العراق بسمة دخول  سياحية وليس لأغراض الصيد الاولى بتاريخ 17/12/2023 والثانية  20/11/2023 تم وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة منه بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين  محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى”.وأضاف البيان، أنه “بعد استنفار كل  الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد أن تعرضت عجلتهما إلى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي ادت الى احتراقها”.وتابع البيان، أنه “في الوقت الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نعبر عن خالص الحزن والمواساة لعائلتي المواطنين الخليجيين”، متعهدا أن “الجانب العراقي سيقوم بتسليم ونقل وايصال الجثتين الى ذويهم  بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد”.

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