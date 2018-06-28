الإعلام الأمني:العثور على جثث المختطفين

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم، عن العثور على جثث ثمانية من المختطفين على طريق بغداد كركوك.وقال المركز في بيان “مرة أخرى يقدم الإرهاب على جريمة تكشف قباحته وهي ليست بجديدة على عدو لا يعرف معنى الإنسانية بل وظيفته هي محو الحياة، وفي الوقت الذي بذلت فيه قواتنا الامنية جهودا كبيرة ومكثفة للبحث عن المخطوفين على طريق ديالى – كركوك فقد تم العثور على جثث ثمانية من الشهداء المغدورين الذين ستكتب أسماؤهم بأحرف من نور حالهم حال شهداء العراق”.وأضاف المركز، “كما عهد العراقيون اجرام الإرهاب فلم يمهل هؤلاء الشهداء واقدم على قتلهم، ومن طبيعة الجثث يتبين انه أقدم على هذا الفعل الشنيع منذ أيام ولم يلتزم بمهلته التي ظهرت على شريط الفيديو فهو ناقض للعهود وقاتل كذاب”.وتابع، أن “الرجال في قواتكم الامنية اقسموا على الأخذ بثأر الشهداء من العصابات الإجرامية التي عاثت بالأرض فساداً، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص من هذه العناصر البائسة التي لا تعرف سوى الغدر والهزيمة”.ونشر تنظيم “داعش”الارهابي ، قبل ايام، مقطع فيديو لستة اشخاص اختطفهم على طريق كركوك بغداد، بينهم من كربلاء واحدهم من محافظة الانبار، حيث هددوا بقطع رؤوسهم مالم يتم الافراج عن نساء التنظيم المتواجدات بالسجون العراقية خلال ثلاثة أيام.