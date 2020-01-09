الإعلام الأمني:مقتل وإصابة 4 أفراد من شرطة الحدود

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، استشهاد عنصرين واصابة اثنين اخرين من شرطة الحدود على الحدود العراقية السورية.وذكرت الخلية في بيان ، أن “القوات الأمنية، اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، “تعرضت على الفوج الثالث في لواء شرطة الحدود الرابع ضمن الحدود العراقية – السورية”.وأوضحت أن “حادث التعرض ادى الى استشهاد منتسبين إثنين وجرح إثنين آخرين”.