الإعلام الأمني:مقتل وإصابة (9) من عناصر الحشد الشعبي في معسكر المسيب

الإعلام الأمني:مقتل وإصابة (9) من عناصر الحشد الشعبي في معسكر المسيب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بمقتل واصابة 9 عناصر من الحشد الشعبي بينهم منتسب في الجيش العراقي جراء حدوث انفجار وحريق داخل معسكر “المسيب ” شمالي محافظة بابل، نافية في الوقت ذاته أن يكون الحادث ناجم عن قصف جوي عبر طائرة مسيّرة أو مقاتلة.ووفقا لبيان صادر عن الخلية، فإنه “في الساعة (0100) الواحدة بعد منتصف ليلة أمس (بالتوقيت المحلي)، حدث انفجار وحريق داخل (معسكر كالسو معسكر المسيب ) شمالي محافظة بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش َوالشرطة والحشد الشعبي، مما أدى الى مقتل واصابة 9 من عناصر الحشد بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة”.وأضاف البيان أن “الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة بذلت جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد، وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي”، مشيرا إلى أنه “تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الاخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث”.يذكر ان المعلومات تؤكد ان طائرة إسرائيلية من قامت بعملية استهداف المعسكر وتحديدا تواجد ميليشيا الحشد.

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