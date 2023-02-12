الإعلام الإيراني:اللهيان سيلتقي نظيره العراقي في بغداد بعد عودة الأخير من واشنطن

الإعلام الإيراني:اللهيان سيلتقي نظيره العراقي في بغداد بعد عودة الأخير من واشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وسائل اعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن وزير خارجية بلادها حسين امير عبداللهيان سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد.وذكرت تلك الوسائل، أن عبداللهيان تلقى اتصالا هاتفيا من حسين وجرت خلاله مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.وأضافت أنه جرت مناقشة الأوضاع الأخيرة للعلاقات الثنائية. كما تشاور الطرفان بشأن الخطوات المتعلقة باتفاق إلغاء العقوبات.ودعا وزير الخارجية العراقي أمير عبد اللهيان لزيارة بغداد،بعد عودته من واشنطن بحسب وكالة “مهر” للأنباء.

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