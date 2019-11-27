الإعلام القطري ينتقد منتخبه الوطني بعد هزيمته أمام العراق

الإعلام القطري ينتقد منتخبه الوطني بعد هزيمته أمام العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت الصحف القطرية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أسفها للخسارة التي تعرض لها العنابي أمام العراقي (1 ـ 2) في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24”.وقالت مجلة “ستاد الدوحة”: “العنابي ينقاد إلى خسارة مفاجئة أمام العراقي”.وأكدت الصحيفة أن الفريق العراقي نجح في تحقيق الفوز مستغلًا عدم استثمار المنتخب القطري لبدايته الجيدة في الربع الساعة الأولى من المباراة.وأضافت المجلة القطرية، أن منتخب بلادها أدخل نفسه في حسابات التأهل المعقدة بشكل مبكر للغاية، خاصة بعد الفوز الذي حققه الفريق الإماراتي على نظيره اليمني (3-0) في المجموعة ذاتها.أما صحيفة “الشرق”، فذكرت في عنوانها: “الأدعم يخسر أمام نظيره العراقي افتتاح خليجي 24″، حيث أكدت أن الفريق القطري، لم يستثمر الفرص العديدة التي سنحت له خلال المباراة.ووصفت “الراية” هزيمة المنتخب القطري في افتتاح البطولة بالتعثر، حيث عنونت “العنابي يتعثر في أول خطوة”.وأضافت الصحيفة أن المنتخب القطري خيب آمال جماهيره بالهزيمة في مباراة الافتتاح على أرضه وبين جماهيره.

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