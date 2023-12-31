الإعلان عن تشكيل الكتلة العربية الموحدة في كركوك

الإعلان عن تشكيل الكتلة العربية الموحدة في كركوك
آخر تحديث:

كركوك/ شبكة أخبار العراق- أُعلن ،اليوم الأحد، تشكيل الكتلة “العربية الموحدة” في مجلس محافظة كركوك والتي تضم الفائزين بالانتخابات المحلية من أبناء المكون.وتشكلت الكتلة من التحالفات الثلاثة، وهي: التحالف “العربي”، وتحالف “القيادة”، وتحالف “العروبة”.أعلن عن ذلك محافظ كركوك وكالة رئيس التحالف “العربي” راكان سعيد الجبوري في بيان تلاه عبر تسجيل فيديوي بحضور الفائزين من المكون في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخراً.وقال الجبوري، “نعلن تشكيل الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك للحفاظ على استحقاق ناخبينا، وتحقيق التعايش السلمي بين جميع المكونات”.وأسفرت نتائج انتخابات كركوك المحلية عن فوز قائمة (كركوك قوتنا وارادتنا ) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بـ (5) مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين، والتحالف العربي في كركوك بـ(3) مقعد، جبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين، وتحالف القيادة بمقعدين، وتحالف العروبة بمقعد واحد في حين فاز المرشح (اميل بطرس قسطنطين ابراهيم اغا) بمقعد كوتا المسيحيين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *