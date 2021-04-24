الإقاليم النيابية:استحالة اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في تاريخ واحد

الإقاليم النيابية:استحالة اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في تاريخ واحد
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات شيروان الدوبرداني، السبت، استحالة اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في ذات الوقت ، مبينا ان تحديد اجراء الانتخابات المحلية هو من صلاحيات الحكومة والمفوضية.وقال الدوبرداني في تصريح صحفي ،ان “الاجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق اكد استحالة اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في ذات الوقت لاسباب فنية”.واضاف ان “تحديد موعد الانتخابات المحلية هو من صلاحيات رئيس الوزراء الحصرية بالتشاور مع مفوضية الانتخابات”.وأشار الدوبرداني الى ان “مجلس النواب مستمر في المباحثات لاجراء تعديل على قانون الانتخابات المحلية الا ان القانون جاهز حاليا وبامكان الحكومة تحديد اي موعد واجراء الانتخابات وفق القانون الساري”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *