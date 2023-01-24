الإقاليم النيابية:انتخابات مجالس المحافظات ستجري وفق الموعد المحدد لها

الإقاليم النيابية:انتخابات مجالس المحافظات ستجري وفق الموعد المحدد لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات محسوم وستجرى وفق الموعد الذي حدده البرنامج الحكومي، مبينة ان ثلاثة عوامل رئيسية لاجراء الانتخابات متوفرة . وقال عضو اللجنة النائب محمد الشمري في تصريح صحفي، إن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بصدد مناقشة قانون الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات مع مفوضية الانتخابات بهدف استكماله وارساله الى مجلس النواب لاقراره “. وأضاف الشمري، ان “اجراء انتخابات مجالس المحافظات محسوم وسيجرى وفق الموعد الذي حدده البرنامج الحكومي”، مبينا أن “ثلاثة عوامل رئيسية لاجراء الانتخابات متوفرة وهي وجود إرادة سياسية والاعداد متواصل مع مفوضية الانتخابات لغرض تهيئة الإجراءات اللوجستية وان الموازنة ستتضمن أموال مخصصة لإجراء الانتخابات “. يذكر ان البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد حدد موعد إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول القادم من السنة الحالية.

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