الإقاليم النيابية:تعديل قانون مجالس المحافظات لمنحها صلاحيات أوسع

الإقاليم النيابية:تعديل قانون مجالس المحافظات لمنحها صلاحيات أوسع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبراني، اليوم السبت، عن آخر التعديلات على مشروع قانون مجالس المحافظات.وقال الدوبراني في حديث صحفي، ان “لجنة الأقاليم ناقشت مع مجلس شورى الدولة والهيئة التنسيقية بين المحافظات تعديل قانون رقم 21 لسنة 2008 لمعالجة صلاحيات مجالس المحافظات”.وأضاف، أن “تعديل قانون مجالس المحافظات  تجاوز الـ70 بالمائة، مشيرا الى ان هناك نسخة جديدة من القانون يتضمن صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات “.وأشار إلى أن” القانون الجديد سيعالج المشاكل السابقة بما يخدم عمل مجالس المحافظات بالتنسيق مع الحكومة”.

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