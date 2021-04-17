الإقاليم النيابية:حراك نيابي لتعديل قانون مجالس المحافظات

الإقاليم النيابية:حراك نيابي لتعديل قانون مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، السبت، عن حراك نيابي لتعديل قانون مجالس المحافظات.وقال الكروي في تصريح صحفي،ان” مجالس المحافظات وجودها دستوري ولايمكن الغائها باي شكل من الاشكال مؤكدا بان عودتها الى المشهد العام متوقعة بعد اجراء انتخابات جديدة لها”.واضاف الكروي،ان” هناك حراك نيابي سيكون اكثر وضوحا في الايام المقبلة من اجل ادفع الى تعديل قانون مجالس المحافظات من ناحية المهام والصلاحيات بالاضافة الى قانون خاص بالانتخابات والذي ربما سيعتمد الدوائر المتعددة والعدد المتوقع للاعضاء في كل دائرة بشكل يطابق ما حدد للانتخابات النيابية لكن الامر يبقى رهن المناقشات”.واشار الى ان” عودة المجالس مهمة جدا وهناك دعم نيابي في هذا الاتجاه من اغلب القوى لانها تشكل اطار رقابي مهم للغاية”.وكان مجلس النواب قرر قبل 16 شهر حل مجالس المحافظات بعد انتهاء الفترة الزمنية للدورة والبالغة 4 سنوات”.

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