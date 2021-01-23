الإقاليم النيابية:دون البطاقة البايومترية وحصر السلاح لا نزاهة في الانتخابات القادمة

الإقاليم النيابية:دون البطاقة البايومترية وحصر السلاح لا نزاهة في الانتخابات القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدثت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم بمجلس النواب، السبت، عن معوقات إجراء الانتخابات، محددة العوامل التي تضمن نزاهتها.وأوضح رئيس اللجنة، شيروان دوبرداني في حديث صحفي، إن “الغاية من اجراء انتخابات برلمانية مبكرة هي النزاهة والعدالة والشفافية، وهذا ما يطلبه المواطن الذي يرغب بالذهاب الى صندوق الاقتراع لانتخاب من يراه مناسبا”.وافاد بان “هناك عدة عوامل لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وهي حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على التزوير من خلال تغيير قانون الانتخابات واعتماد النظام البايومتري حصرا وتشريع قانون المحكمة الاتحادية”.ولفت إلى أن “عدم تثبيت موظفي المفوضية المتعاقدين من ابرز المشكلات التي تعترض اجراء الانتخابات في وقتها المقترح، اضافة الى وجود مشكلات فنية لدى المفوضية بعد تغييرها باعتبارها جديدة ولا تملك الخبرة الكافية لادارة الانتخابات”.ووصف الاستعجال باجراء الانتخابات البرلمانية بـ”الضربة للديمقراطية والنزاهة، اذ لا يمكن ان تكون هناك انتخابات حقيقية كما يريدها ابناء الشعب، بدون اعطاء مهلة للمفوضية لاستكمال الامور الفنية واللوجستية الخاصة بها”.وتابع دوبرداني، أنه “ليس باستطاعة المفوضية اصدار بطاقات بايومترية للمواليد الثلاثة الجدد الذين اضيفوا الى اعداد الناخبين، اضافة الى ان هناك الملايين من الناخبين لا يزالون لا يملكون بطاقات بايومترية، فضلاً عن ان المفوضية لم تتسلم اي مبالغ لغرض التعاقد للتهيئة للانتخابات”.

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