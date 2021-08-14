الإقاليم النيابية:قانون مجالس المحافظات تحت المناقشة

الإقاليم النيابية:قانون مجالس المحافظات تحت المناقشة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب، محمود اديب، السبت ، عن آخر تطورات مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات.وقال اديب، إن “النسخة المعدلة لقانون مجالس المحافظات اكتملت بشكلها الأولي بعد مناقشة مستفيضة بين لجنة الاقاليم واللجنة القانونية في مجلس النواب وتم رفعها إلى هيئة الرئاسة من أجل طرحها للمناقشة“.وأضاف أن “تعديلات القانون تتطابق كثيرا مع قانون انتخاب مجلس النواب من حيث اعتماد الدوائر المتعددة وحصول الفائز على أعلى الأصوات، وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات”، مؤكداً أن “تعديل القانون يحتاج إلى قرار سياسي أي اتفاق بين الكتل من أجل تمريره قبل نهاية الدورة الحالية“.وبيّن أن “مجلس النواب سبق له أن قدم طلباً إلى المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات المجالس والبرلمان في نفس الوقت لكن المفوضية تحفظت على الطلب باعتباره يفوق قدرتها الفنية والمالية”.

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