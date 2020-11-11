الإقاليم النيابية تختار الدوبرداني رئيسا للجنتها

الإقاليم النيابية تختار الدوبرداني رئيسا للجنتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اختارت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم الأربعاء، النائب شيروان جمال الدوبرداني رئيساً لها والنائب محمود الكعبي نائباً للرئيس.وقال مصدر نيابي ، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، انتخبت النائب شيروان جمال الدوبرداني رئيسا للجنة، والنائب محمود اديب الكعبي نائباً للرئيس، والنائب محمد الظاهر الجحيشي مقرراً لها”.وأرجأ، مجلس النواب، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، انعقاد جلسته الاعتيادية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، والتي من المقرر أن تشهد التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

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