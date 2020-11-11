الإقاليم النيابية تختار الدوبرداني رئيسا للجنتها

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مصدر:خلاف نيابي حول قانون الاقتراض والأكراد هددوا بالانسحاب
النزاهة النيابية:180 مليون دولار أرباح نافذة بيع العملة لايعرف أين تذهب!
نواب الميليشيات:لن نسمح بتمرير موازنة 2021 إلا بعودة “المفسوخة”عقودهم من الحشد!
بالوثائق..نائب يكشف قيام منظمة بدر بسرقة 11 مليار دينار من محافظة ديالى الواقعة تحت سيطرتها
المالية النيابية:12 ترليون دينار هو مبلغ الاقتراض الذي سيوافق عليه البرلمان
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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