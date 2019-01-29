الإقاليم النيابية تطالب بفتح تحقيق بشأن مشروع حيوي في ديالى

الإقاليم النيابية تطالب بفتح تحقيق بشأن مشروع حيوي في ديالى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارة الإسكان والأعمار والبلديات والاشغال العامة بتشكيل لجنة تحقيقية حول مشروع حيوي في محافظة ديالى.وقال رئيس اللجنة مضر معن الكروي، في بيان ،”لطالما تحمل المواطن نتائج سوء الإدارة والتخطيط في الحكومات السابقة، الأمر الذي أدى إلى هدر الثروات الطبيعية، وتحولها إلى مشكلة تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم”.وأضاف الكروي، “انطلاقا من سعينا للعمل الجاد مع الحكومة الجديدة من اجل تقديم الخدمات إلى المواطنين وإيجاد الحلول للمشاكل السابقة، كتاب صادر عنا لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى وزارة الإسكان والأعمار والبلديات والاشغال العامة – مكتب الوزير لغرض تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة حول مشروع طريق بحيرة حمرين”.وشدد الكروي، على ضرورة “اتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لضمان عدم انقطاع الطريق، ومحاسبة الجهة المنفذة في حينها، وكذلك تمت مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء حول الموضوع”.

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