الإمارات تبحث التعاون القضائي مع العراق

الإمارات تبحث التعاون القضائي مع العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الأحد، دعوة لزيارة الإمارات.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم السفير الإماراتي سالم عيسى الزعابي”.وأضاف البيان، أن “السفير الإماراتي سلّم زيدان دعوة من وزير العدل لزيارة دولة الإمارات العربية وإجراء المباحثات حول التعاون القضائي بين البلدين”. 

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