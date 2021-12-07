الإمارات تحول عطلتها الأسبوعية إلى”السبت والأحد”

الإمارات تحول عطلتها الأسبوعية إلى”السبت والأحد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الإمارات، الثلاثاء، أنها ستتحول إلى نظام العمل أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا ابتداء من العام المقبل، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع بالكامل يومي السبت والأحد، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.عطلة نهاية الأسبوع حاليا في الإمارات يوما الجمعة والسبت. وقالت الوكالة إنه اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 2022، ستتحول الإدارات الحكومية الاتحادية إلى عطلة نهاية الأسبوع الجديدة التي تبدأ بعد ظهر الجمعة.وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

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