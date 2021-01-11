الإمارات تستنكر الأعمال الإرهابية في العراق

الإمارات تستنكر الأعمال الإرهابية في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، استنكارها لما وصفته بالأعمال الإرهابية المتكررة، والتي تزعزع أمن العراق واستقراره.وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، إن “وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي استقبل في مكتبه صباح اليوم الإثنين، وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون، والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة الدفاع مطر سالم الظاهري وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة”.وأضاف البيان، أن “البواردي رحب بوزير الدفاع العراقي في بداية اللقاء، وأكد حرص القيادة على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية والتاريخية بينَ دولة الإمارات وجمهوريةَ العراق، وسعيها للارتقاء بالعملِ المشترك في كافة المجالات وخاصة في المجال العسكري والدفاعي ومناقشة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية”.وتابع، أن “وزير الدولة لشؤون الدفاع ثمن الجهود المخلصةَ والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة”.وأكمل البيان، أن “الجانبين استعرضا خلال اللقاء جهود البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب وسعي الحكومة العراقية لهزيمته والتصدي له، حيث استنكرت دولة الإمارات الأعمال الإرهابية المتكررة التي من شأنها زعزعة أمنَ واستقرار العراق، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

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