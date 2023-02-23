الإنتربول العراقي: استرداد 182 مطلوباً للقضاء العراقي خلال 20 سنة الماضية!

الإنتربول العراقي: استرداد 182 مطلوباً للقضاء العراقي خلال 20 سنة الماضية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن مدير الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) اللواء علاء العبادي، مساء الأربعاء، استرداد 182 مطلوباً للقضاء العراقي بالسنوات الماضية.وأشار العبادي في تصريح صحفي الى، ان “النشرة الفضية الخاصة باسترداد الأموال ستصدر خلال الأيام المقبلة”.ولفت الى، ان “الإنتربول سيصدر نشرة فضية خاصة باسترداد الأموال وستكون ملزمة لجميع الدول”.وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، شدد في أكثر من مناسبة على ان العلاقات مع الدول ستكون بمدى استجابتها في استرداد المطلوبين وتسليم الأموال المنهوبة للعراق”.وأكد ان “استرداد الأموال العراقية يحتاج إلى متابعة وعلاقات دولية وتواصل، والعراق عضو في الكثير من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وضرورة تنفيذها لاننا نعتقد أن هذا هو السياق الصحيح القانوني لاستعادة ثقة الشعب العراقي بإجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد”.

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