الإنسان النيابية:أزمة المياه تتفاقم جراء قطع المياه عن دجلة والفرات من قبل تركيا

الإنسان النيابية:أزمة المياه تتفاقم جراء قطع المياه عن دجلة والفرات من قبل تركيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعربت لجنة الحقوق الانسان النيابية، الخميس، عن قلقها من هجرة جماعية من الريف الى المدينة او العكس نتيجة شح المياة، محملة الحكومة مسؤوليةذلك.وقال عضو اللجنة قصي الشبكي في تصريح  صحفي، إن ”من ضمن إخفاقات الحكومة هي شح المياة وجفاف نهر دجلة ونتوقع إن تتفاقم الازمة في العراق في الاشهر القادمة“.واضاف أن” الازمة المائية او جفاف الانهار تعتبر من أهم عوامل الهجرة من الريف الى المدينة بالتالي ستتسبب بتفاقم السكان في المدينة“ مبيناً إن ” شح المياة تؤثر ايضاً على المياة الجوفية التي تعتمد في الريف على شكل أبار مياة يستفاد منها للزراعة “.وبين انه ” على الحكومة الضغط بجانبين الاول على الجانب التركي لتزويد دجلة بالمياه والثاني الاهتمام بمشاريع المياة واعطاء الاولوية لها“.ويعاني العراق منذ سنوات من شح المياة في فصل الصيف بسبب الجانب التركي الذي يقطع المياة عن نهر دجلة.

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