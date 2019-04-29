الإنسان النيابية:زيادة حالات الانتحار بسبب الظلم والفقر والبطالة وانتهاك حقوق الإنسان العراقي

الإنسان النيابية:زيادة حالات الانتحار بسبب الظلم والفقر والبطالة وانتهاك حقوق الإنسان العراقي
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، الى اتخاذ اجراءات عاجلة وفاعلة لوقف حالات الانتحار بين الشباب التي انتشرت مؤخرا، مطالبةً بمعالجات جادة للقضاء على حالات الانتحار.وذكرت اللجنة في بيان ، ان “اللجنة من خلال المتابعة من جهات رسمية وغير رسمية تزايد حالات الانتحار في المجتمع العراقي مما يعد مؤشرا خطيرا بحاجة الى وقفة جادة من الجميع من اجل الوقوف على اسبابه”.واضاف ان “عدم وجود برامج حومية وستراتيجية منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم لمعالجة حالات الفقر والبطالة والفساد والكساد وحالات الاحباط لدى الشباب وحالة تعاطي المخدرات والتفكك الاسري وعدم عودة النازحين الى مناطقهم والضغط النفسي كل هذا ادى الى ظهور ظاهرة الانتحار التي تعد غريبة على المجتمع العراقي والتي لاتنسجم مع عادات المجتمع العراقي”.وشدد على ضرورة “اتخاذ الإجراءات الرسمية من قبل سلطة لمعالجة المشكلة ” لافتا الى “الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في وضع معالجات جادة بتوقيتات زمنية محددة مع متابعة فاعلة من مجلس النواب في اطار دوره الرقابي بما يسهم في معالجة هذه الظاهرة ودرء مخاطرها عن المجتمع”.

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