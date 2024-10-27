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تقرير بريطاني:العراق خسر (23) مليار دولار بسبب الفساد والفشل
مالية الإقليم:كل موظف ليس لديه رمز بيومتري سيتم إيقاف راتبه من قبل المالية الاتحادية
الإطار يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية
الإنسان النيابية ترفع مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي إلى رئاسة البرلمان
حزب طالباني:حزب بارزاني وراء أزمات الإقليم
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بوتين يحذر الناتو من السماح لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى
أمريكا تؤكد التزامها في الدفاع عن إسرائيل
لبنان تؤكد تمسكها بالقرار (1701) ولن تتفاوض مع إسرائيل قبل وقف إطلاق النار
بوتين:(30)دولة أبدت رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس
البيت الأبيض:لا نعلم عن كيفية تسريب الوثائق السرية بشأن خطة إسرائيل بضرب إيران!!
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تقرير بريطاني:العراق خسر (23) مليار دولار بسبب الفساد والفشل
مالية الإقليم:كل موظف ليس لديه رمز بيومتري سيتم إيقاف راتبه من قبل المالية الاتحادية
اليوم..أسعار صرف الدولار=152,000 ديناراً
خبير اقتصادي:(35) ألف مصنع متوقف عن العمل
متخصص:العراق يتعرض إلى خسائر مالية كبيرة بسبب “الدغدغة” بين طهران وتل أبيب
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصدر حشدوي:إسرائيل أبلغت حبيبتنا إيران بتوقيت وأهداف الضربة ومعركتنا مستمرة مع إسرائيل
القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
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- اذاعة INN