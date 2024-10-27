الإنسان النيابية ترفع مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي إلى رئاسة البرلمان

الإنسان النيابية ترفع مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي إلى رئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الانسان النيابية، قانون حرية التعبير عن الرأي لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “لجنة حقوق الانسان النيابية برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة عقدت اجتماعا وحضره اعضاءها النواب نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي”، لافتة الى أنه “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون حرية التعبير عن الرأي لادراجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه”.وأضافت أن “اللجنة تدارست اثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريع ومنها، قانون حق الحصول على المعلومة وقانون إصلاح النزلاء وقانون حماية التنوع ومنع التمييز ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري اضافة الى القوانين التي تكون اللجنة فيها لجان ساندة”.وتابعت أنه “تم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض وضعهم بالإجراءات التشريعية إضافة الى دراسة تشكيل المجلس الاعلى لحقوق الانسان وتكون برئاسة اللجنة وممثلي الجهات المعنية”، مبينة أنه “في نهاية الاجتماع تم التصويت على الخطة الخاصة بعمل لجنة حقوق الانسان للمضي بها”.

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