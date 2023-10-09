العامري:المقاومة س”تحرر “فلسطين تحت راية خامئني والزعماء العرب ضد تحريرها

العامري:المقاومة س”تحرر “فلسطين تحت راية خامئني والزعماء العرب ضد تحريرها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الضمير الإيراني زعيم منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الإثنين (9 تشرين الأول 2023)، إن رايات تحرير فلسطين ستنطلق من العراق، فيما أشار إلى أننا لن نتردد بالاستهداف في حال تدخلت امريكا بفلسطين.وذكر العامري خلال كلمة له باستقباله جمعًا من شيوخ وعشائر العراق، إن” ما يتحقق في فلسطين من انتصارات عجزت عن تحقيقها كل الجيوش العربية، لافتا إلى ان العراق الجديد مع القضية الفلسطينية ولن نتراجع عن دعمها”.وأكمل، إن” كل القادة العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية ولم يبقى معها الا الثورة الإسلامية وفصائل المقاومة، مبينا إن الثورة الإسلامية ودعم آلامام الخميني للقضية الفلسطينية كان لها دور كبير، وقد انتصرنا في المعركة ضد النظام البائد بأرادة وعزيمة وبدعم الامام الخميني”.وأضاف العامري، إن” ارادة الشعب الفلسطيني اليوم هي من تنتصر والقضية الفلسطينية اصبحت يتمناها محبي ال البيت والمرجعيات، ونقولها بكل فخر واعتزاز ان الشعب الفلسطيني يحقق نصر كبير على العدو الصهيوني”.وتابع، إنه” لم يكن يخطر على بال احد ان فلسطين تحقق هذا النصر على الكيان الصهيوني وفشل الاستخبارات الصهيونية، مبينا ان” القضية الفلسطينية هي قضية  لكل فصائل المقاومة”.وزاد الامين العام لمنظمة بدر بالقول” نحن كعراقيين وكأبناء ثورة العشرين يجب ان ندعم القضية الفلسطينية بكل قوانا، وأن رايات تحرير فلسطين ستنطلق من العراق، مؤكدا إننا” يجب ان نكون مهيئين للدفاع عن القضية الفلسطينية الشرعية”.وهدد العامري” الولايات المتحدة بالقول: اذا تدخلت امريكا في فلسطين سنتدخل ولا نتردد في الاستهداف، مبينا إن” موقفنا واضح من دعم القضية الفلسطينية كون الشعب الفلسطيني شعب مظلوم”.وأوضح، ان” للعشائر العراقية دور كبير في كل المحطات الصعبة التي مر بها العراق.

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