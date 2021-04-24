الإيراني الكعبي يبلغ وزير الثقافة برفض دعم الشاعر سعدي يوسف لأنه قال العراق محتل من قبل العجم

الإيراني الكعبي يبلغ وزير الثقافة برفض دعم الشاعر سعدي يوسف لأنه قال العراق محتل من قبل العجم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب الأول الإيراني الأصل لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، وزارة الثقافة بسحب وإلغاء الكتاب المرسل إلى وزارة الخارجية – دائرة أوروبا والمتضمن دعم الشاعر سعدي يوسف.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن ” ذلك جاء عبر اتصال هاتفي مع وزيري الثقافة والخارجية”.ونقل البيان عن الكعبي قوله: يبدو أن الاخوة في وزارة الثقافة لم يطلعوا الى الكتابات والقصائد والتصريحات العلنية للشاعر ” سعدي يوسف ” داعيآ في الوقت ذاته الوزارتين إلى وجوب تقديم الدعم اللازم إلى الأدباء والصحفيين والشعراء والفنانيين وكل المثقفين أصحاب الكتابات النيرة والواعية التي تحترم إيران ومشروعها المقاوم سواء كانوا في الداخل او الخارج، وتسخير جميع الامكانات لرعايتهم اشد الرعاية بإعتبارهم صور مشرقة للمقاومة الاسلامية”،يذكر ان الشاعر سعدي من مواليد 1934 البصرة وقامت القوى الشيعية الولائية يوم  23/4/2021 حملة لاحراق دواوين ومؤلفات الشاعر بعد قصيدة له قال فيها إن العراق بات محتلاً من قبل العجم، فيما رد أديب شاب أن هذه الخطوة تأتي لترهيب كل صاحب فكر ومبدع وسبقتها حملة مماثلة ضد شاعر استغرب من النواح واللطم على «سيد شباب أهل الجنة».

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