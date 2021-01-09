الإيراني حمودي “يستنكر” شمول الإرهابي الفياض بالعقوبات الأمريكية

الإيراني حمودي “يستنكر” شمول الإرهابي الفياض بالعقوبات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الايراني الاصل همام حمودي، السبت، قرار وزارة الخزانة الأميركية بادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على لائحة العقوبات الأميركية امعان في العدوانية.وقال حمودي في بيان، “نرفض وندين بشدة قرار الخزانة الامريكية بادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بقائمة العقوبات، ونعد ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الدولة العراقية”.وأضاف حمودي، أن “الحشد مؤسسة خاضعة لقيادة القائد العام”!، والفياض شخصية حكومية ووطنية مجاهدة!”.وأشار إلى ان “قرار الخزانة الامريكية هو امعان في عدوانية الإدارة الامريكية للحشد التي جسدتها باغتيال قادة النصر وقصف مقرات الحشد وقتل عشرات المجاهدين”، عادا إياه “تصعيدا خطيرا ويستوجب من الحكومة موقف رسمي صارم وحازم تجاه ذلك”.وشدد الحكومي على “المضي بتنفيذ قرار إخراج القوات الامريكية من شأنه وضع حد لهذا الاستخفاف والتدخل بالشأن العراقي”.

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