الإيراني عمار:ناقشنا مع السفير الصيني توظيف شركاتي في المشاريع الاقتصادية

الإيراني عمار:ناقشنا مع السفير الصيني توظيف شركاتي في المشاريع الاقتصادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عمار الحكيم، الأربعاء، إنه من الممكن حل الأزمة السياسية في حال توفر إرادة الحل وتغليب المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة “توافقية” .وذكر الحكيم في بيان ، “تبادلنا مع سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ تاو وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وبكين، حيث أكدنا أهمية التعاون الاقتصادي مع الصين وجميع الدول الراغبة في العمل بالعراق من منطلق التعاون المشترك لتحقيق المنفعة والتنمية الإقتصادية”.وبين الحكيم خلال اللقاء، بحسب البيان، “أهمية تحويل الإتفاقات التي أبرمت بين العراق والصين إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع”، وبشأن الوضع السياسي، أشار الحكيم إلى “إمكانية حل الأزمة السياسية في العراق إذا توفرت إرادة الحل وغلّبَت الأطراف السياسية المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى”، مشدداً على “ضرورة تشكيل حكومة توافقية “. 

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