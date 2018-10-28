الاتحادي الآسيوي:حمادي أحمد أفضل لاعب في بطولة كأس الاتحاد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اختار الاتحادي الاسيوي، الاحد، لاعب القوة الجوية، حمادي أحمد أفضل لاعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وابلغ مصدر رياضي، ان “تم اختيار اللاعب القوة الجوية حمادي أحمد أفضل لاعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي”.وتوج القوة الجوية العراقي بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية في البصرة 2-صفر على التين اسير من تركمانستان مساء امس السبت.وأصبح القوة الجوية أول فريق يتوج بلقب البطولة ثلاث مرات متتالية بينما حصل الكويت الكويتي على ألقابه الثلاثة أعوام 2009 و2012 و2013.وافتتح حمادي أحمد التسجيل للقوة الجوية في الدقيقة 22 وضاعف ابراهيم بايش التقدم من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 57.وأهدر التين أسير ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد أن سدد سليم نورمرادوف فوق العارضة ليحافظ الفريق العراقي على تقدمه حتى النهاية وحصد اللقب بين جماهيره.