الاتحاد الآسيوي:الزوراء سيلاقي نادي بونيودكور الاوزبكي

الاتحاد الآسيوي:الزوراء سيلاقي نادي بونيودكور الاوزبكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد الآسيوي، اليوم الاحد، بشكل رسمي مباريات نادي الزوراء في ملحق دوري ابطال اسيا.الزوراء سيلاقي نادي بونيودكور الاوزبكي في  21/ 1 / 2020 في اوزبكستان ضمن ملحق دوري أبطال اسيا.وبعدها سيلعب الفائز من المواجهة مع نادي العين الاماراتي بتاريخ 28/ 1 / 2020  في الامارات لتحديد المتأهل لدوري المجموعات الذي ينطلق في السابع من شهر شباط القادم.وحصد الزوراء لقب كاس العراق ما جعله ممثلا ثانيا عن العراق بعدما ذهبت البطاقة الاولى للشرطة بطل الدوري الذي سيلعب في دوري المجموعات.

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