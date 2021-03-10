الاتحاد الآسيوي رفض طلب فريق القوة الجوية في استضافة مجموعته بدوري ابطال آسيا

الاتحاد الآسيوي رفض طلب فريق القوة الجوية في استضافة مجموعته بدوري ابطال آسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض الاتحاد الآسيوي، طلب فريق القوة الجوية في استضافة مباريات مجموعته بدوري ابطال آسيا.وذكرت صحيفة البيان في خبر لها ، أن ” الاتحاد الآسيوي وافق رسميا على طلب نادي الشارقة، باستضافة مجموعته في مسابقة دوري أبطال آسيا”.وتضم مجموعته إضافة إلى الشارقة، تراكتور الإيراني، وباختكور الأوزبكي، والفائز من القوة الجوية والوحدة السعودي..وهذا يعني رفض ملف القوة الجوية الذي قدمه لاستضافة البصرة لمباريات مجموعته، في حال تأهله إلى المسابقة. 

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