الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد موعد بطولة آسيا في عام 2023

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد موعد بطولة آسيا في عام 2023
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، تحديد موعد إقامة النسخة الـ 18 من كأس آسيا 2023 التي من المقرر ان تستضيفها الصين.وقال الاتحاد الآسيوي، إن “البطولة القارية ستقام في الفترة من 16 حزيران حتى 16 تموز عام 2023 في الصين”.واكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويندسور جون، أن “الاتحاد يثق في أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأروع في تاريخ كرة القدم الآسيوية”.واضاف، “نعلم أن اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية في 2023”.وتستضيف الصين البطولة في 10 مدن بمشاركة 24 منتخبا على مدار 31 يوما، وهو أكثر بـ 3 أيام من النسخة الماضية في الإمارات 2019.وكانت نسخة 2019 التي اقيمت في الامارات هي الأولى من البطولة، التي تقام كل 4 أعوام، والتي توسعت فيها المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا، فيما نالت قطر لقب البطولة. 

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