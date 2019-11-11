الاتحاد الآسيوي يغير حكم مباراة العراق وإيران

الاتحاد الآسيوي يغير حكم مباراة العراق وإيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، تغيير حكم مباراة إيران والعراق ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر تسمية الحكم الأردني أدهم مخادمة، لقيادة مباراة أسود الرافدين أمام إيران، حيث كان من المفترض إقامتها في البصرة.وبعدما قرر الاتحاد نقل المباراة إلى الأردن، قرر الاسيوي تغيير حكم المباراة وإناطة قيادتها إلى الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.وستقام مباراة ايران والعراق يوم الخميس المقبل، على ستاد عمان الدولي.

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