الاتحاد الأوربي يقرر دعم الأسر العراقية في سهل نينوى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد الاوروبي دعم الاسر العراقية في سهول نينوى من خلال تمويل مشروع الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) بهدف زيادة الدخل الاسري.وذكر بيان للاتحاد الاوروبي، ان “المشروع الذي يموله الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (صندوق مدد)، والذي تبلغ ميزانيته 6 ملايين يورو، هو جزء من برنامج الفاو للإنعاش وتعزيز القدرة على الصمود، والذي يسهم في الحد من حالة الانعدام الحاد أو المزمن في الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والفقر، وما يرتبط بها جميعاً من مخاطر ومواطن ضعف في القطاع الزراعي العراقي”.وفي سياق متصل قال ممثل منظمة الفاو في العراق فاضل الزعبي، بحسب البيان ان “الاتحاد الأوروبي استجاب على الفور للاحتياجات العاجلة لأكثر العائلات المتأثرة بالنزاع ضعفاً في الأجزاء الشمالية للعراق”، مضيفا انه “بفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، ستعزز الأسر من قدراتها على الصمود والتكيف مع الصدمات عبر زيادة صافي أرباحها”.هذا وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت (9 كانون الاول 2017)، تحرير الحدود العراقية ـ السورية، مؤكدا أن الاراضي العراقية باتت محررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.واستضافت الكويت في شهر شباط الماضي، مؤتمر إعادة إعمار العراق والذي سلط الضوء على الخسائر المادية التي استنزفها العراق خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة منه ابتداءً من حزيران 2014.