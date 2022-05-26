الاتحاد الأوروبي:تجميد (5ر24) مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي

الاتحاد الأوروبي:تجميد (5ر24) مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز ، الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن تجميد حوالي 23 مليار يورو (5ر24 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي.وأوضح ريندرز خلال مؤتمر صحفي، أن أقل من 10 بالمئة فقط من الأصول الروسية المجمدة موجودة في الاتحاد، بحسب معلومات جمعتها المفوضية من حكومات الدول السبع والعشرين الأعضاء.وأضاف أن دول الاتحاد جمدت أيضا حوالي 10 مليارات يورو في أصول مادية، من بينها يخوت وفيلات، مرتبطة برجال أعمال أثرياء ومسؤولين لهم روابط بالكرملين. فيما امتنع عن توضيح ما إذا كانت كل حكومات الاتحاد قد أبلغت عن تجميد أصول.وأعلنت روسيا أن العقوبات الغربية أدت إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من أصول بنكها المركزي حول العالم.

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