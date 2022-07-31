الاتحاد الأوروبي “قلق” من التصعيد السياسي في العراق

الاتحاد الأوروبي “قلق” من التصعيد السياسي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب الاتحاد الاوروبي، الأحد، عن قلقه إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في العاصمة العراقية بغداد.ودعا الاتحاد في بيان ، جميع الأطراف إلى “ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف”، مطالباً القوى السياسية بـ”حل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري”.وأكد أن “الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة”.يشار إلى أن أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد اقتحموا للمرة الثانية وخلال 72 ساعة المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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