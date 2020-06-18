الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن أسماء المدن التي تستضيف نهائيات كأس أوروبا

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قرداغ:5 نواب مصابين في الكورونا
الخارجية تستدعي السفير التركي للمرة الثانية لإنتهاك بلاده “السيادة العراقية”
نانكلي:لدينا الرغبة الصادقة في نهوض الاقتصاد العراقي وتحسين المنظومة الكهربائية
نائب كردي:صمت حكومة كردستان عن القصف التركي لأن “السيادة من مسؤولية بغداد”!!
نائب:إلى متى يبقى محمد رضا السيستاني يتحكم بأمور الدولة؟
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نانكلي:لدينا الرغبة الصادقة في نهوض الاقتصاد العراقي وتحسين المنظومة الكهربائية
ائتلاف النصر:650 ألف فضائي في مؤسسات الدولة وكردستان صاحبة الرقم الأكبر!!
هتمي:لدى إيران أموال “جيدة” في العراق لشراء السلع الغير مشمولة بالعقوبات
مصدر:وصول محافظ البنك المركزي الإيراني إلى بغداد
النزاهة النيابية تعلن عن استمراها في “متابعة ملف عقارات الدولة”
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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