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الزراعة النيابية:توافق العراق وسوريا على كمية المياه سيكون ورقة ضغط على تركيا
نواب:تعدد الرواتب قرار سياسي شيعي إخواني ولائي سيدمر البلاد
نائب:صفقة “انتخابية” وراء تمرير الموازنة
بالوثيقة..الإدعاء العام يطالب رئاسة البرلمان برفع الحصانه عن وزير الكهرباء السابق كريم عفتان
مصطفى:نيجيرفان قريبا في بغداد
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن أفضل لاعب في الدور الربع النهائي
العيداني “يتعهد”بعدم قيام الميليشيات باختطاف الفرق المشاركة في بطولة خليجي 25
العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو
زين الدين:أملي كبير بفوز ريال مدريد في بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم
مصدر رياضي:أعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية قرروا اللجوء للقضاء لحسم عدم ازدواج المناصب
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شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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